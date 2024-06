En Quito, los allegados de los presos se dirigieron hasta las inmediaciones del edificio de la Defensoría del Pueblo. "Pedimos que se nos permita hacer visitas y se pueda ingresar medicamentos, también la comida. Ya no queremos maltratos para los ppl, el hecho de que están cumpliendo su pena ya es suficiente", dijo la hermana de un preso que está detenido en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi.

El padre de una interna, detenida en Cotopaxi, contó que los militares no tratan bien a los presos. No les dan de comer y no les permiten recibir visitas desde hace seis meses. Tampoco les dejan salir al patio.

En Guayaquil también se realizó otra marcha y plantón. Pidieron a las autoridades que se respeten los derechos humanos en las cárceles, pues la situación de los ppl es crítica.

