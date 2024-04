Fabricio Colón Pico es trasladado desde la Unidad de Flagrancia a La Roca, en Guayaquil

Fabricio Colón Pico fue uno de los 39 reos que escaparon de la cárcel de Riobamba, en Chimborazo, el pasado 9 de enero. De ese grupo, solo 17 fueron recapturados al día siguiente.

Días después, el 11 de enero, compartió un video en el que envió un mensaje al presidente Daniel Noboa. "Yo me quiero entregar, señor presidente. Yo me fugué porque me iban a matar, mi vida corre peligro", aseguró.

Noboa respondió a ese mensaje diciendo "que se entregue si quiere. Nadie se lo está impidiendo". Y agregó que "a los terroristas hay que tratarlos como terroristas", negando así cualquier tipo de negociación con él y otros miembros de grupos a los que determinó terroristas.

La madrugada del 23 de abril, Colón Pico y otras cuatro personas que también fueron detenidas durante el operativo del día anterior, recibieron orden de prisión preventiva. En el caso de alias Capitán Pico, la prisión será por presunto tráfico de armas, mientras dura la instrucción fiscal.

Según las investigaciones, los integrantes del grupo delictivo organizado Los Lobos fueron apresados la madrugada de ayer en una finca cacaotera, de 22 hectáreas, ubicada en Puerto Quito. En su poder tenían armas, municiones, dinero, radios de comunicación, entre otros indicios.