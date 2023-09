El restaurante lleva una semana cerrado tras el ataque armado que se registró la noche del miércoles 13 de septiembre de 2023 en la avenida Giovanni Calles, de Calderón , extremo norte de Quito . Sus propietarios guardan silencio y los dueños de otros negocios del sector no quieren hablar por temor a la delincuencia .

Le puede interesar: Los extorsionadores atacaron mi negocio porque me negué a darles USD 6 000 mensuales", cuenta víctima en Quito

Pese a esa iniciativa, los casos de 'vacunas' son recurrentes. Uno de los que causó mayor conmoción ocurrió en un patio de venta de vehículos localizado en la av. Simón Bolívar. Los delincuentes activaron bombas molotov porque el dueño de ese negocio se negó a pagarles USD 6 000 mensuales a cambio de "seguridad".

En un diálogo con Ecuavisa.com, la víctima dijo que tuvo que cerrar ese local. No entregará la cantidad que piden los extorsionadores, pero está preocupado porque lo amenazaron con causar daño a su mamá y hermanos. Su esposa viajó a Estados Unidos para evitar cualquier clase de amedrentamiento.

Dijo que el apoyo de la Policía del distrito Calderón fue casi nulo y que sí denunció lo que pasó. "Más bien un grupo de tres policías nacionales de tránsito me han ayudado, pese a que no es su competencia. Voluntariamente han venido a darse una vuelta por mi negocio y paran. Gracias a ellos evitamos otro atentado, porque los delincuentes me amenazaron".

Le puede interesar: Los moradores de Calderón prendieron fuego a un ladrón