El exjuez Emerson Curipallo colecciona otra sentencia por prevaricato

Emerson Curipallo, exjuez de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo, fue sentenciado este 11 de diciembre a 22 meses de cárcel por el delito de prevaricato, al favorecer a una empresa de taxis, la cual tenía una disputa legal con la Empresa Pública Municipal de Transporte de su ciudad.

Curipallo es recordado porque en 2022 otorgó una medida cautelar a favor del exvicepresidente Jorge Glas para que este saliera de prisión. Por esto, Curipallo recibió una condena de 24 meses por prevaricato en octubre de 2024.

También fue sentenciado en julio 2024 a 40 meses de cárcel por delincuencia organizada en el caso Metástasis, pues ayudó a liberar a dos peligrosos sicarios del narcotraficante Leandro Norero.

Asimismo, tiene en su portafolio otras sentencias también por prevaricato.

Era nombrado como un "juez suicida" porque aceptaba recursos judiciales que no tenían sustento a cambio de dinero. Ha optado por aceptar la culpa en los delitos imputados y así recibir rebajas en las condenas.

