Una escuela fue atacada con un artefacto explosivo, en el norte de Guayaquil

Una escuela particular, ubicada en el sector de Sauces 4 en el norte de Guayaquil, fue atacada con un artefacto explosivo en la noche del 1 de diciembre.

Sujetos detonaron un objeto en el patio de la institución, y dejaron un panfleto en el que, identificados como parte de una mafia, piden a la directora que les realice un pago para no atentar contra las instalaciones.

"No meta a la Policía, no meta a terceras personas, que ya usted sabe que yo no ando jugando", agrega la hoja que fue dejada por los antisociales.

El estruendo despertó a los moradores del sector, quienes relataron a un medio que se trata del segundo ataque cometido contra la escuela en menos de un mes.

"Los padres que tienen a sus hijos aquí van a estar con la incertidumbre, no saber si traerlos o no por la misma inseguridad", indicó una residente del barrio. También pidió al presidente Daniel Noboa que actúe para enfrentar la inseguridad que se vive en el país.