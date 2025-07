Un ecuatoriano fue detenido en Rusia con 23 kilogramos de cocaína

Los agentes del orden detuvieron al ecuatoriano, cuyo nombre no revelaron, cuando se preparaba para entregar al comprador dos maletines con 23 paquetes rectangulares con la droga, valorada en cerca de 100 millones de rublos (1,27 millones de dólares) . El canal de Telegram local Mash publicó el vídeo de la detención difundido por el FSB, en el que se ve cómo los policías irrumpen entre gritos en un apartamento y obligan al ecuatoriano a tenderse en el suelo.

El FSB mostró el pasaporte del detenido, quien confesó su delito ante la cámara. "Soy ecuatoriano, he venido de Ecuador porque mis amigos me organizaron un contrabando de cocaína. Me mandaron a recibirlo y tenía que entregarlo al comprador", aseveró en castellano.

Las autoridades mostraron los paquetes, envueltos en papel de aluminio y bolsas de plástico transparente colocados sobre una cama.

Según Mash, en estos momentos la policía rusa busca establecer la identidad de toda la cadena de cómplices del delito.

Justo este viernes, el presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia dedicada a la lucha contra el narcotráfico.

