Seguridad
14 sep 2025 , 08:34

12 toneladas de droga que iban a EE. UU. y México son incautadas en Ecuador

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos.

   
    La incautación se dio gracias al trabajo de la Policía Nacional, en coordinación con la agencia antidrogas de Estados Unidos y el apoyo logístico de Fuerzas Armadas.( Policía Nacional )
El ministro del Interior, John Reimberg, informó de la incautación de doce toneladas de droga -cuyo tipo no especificó- que tenían como destino final Estados Unidos y México.

La incautación se dio gracias al trabajo de la Policía Nacional, en coordinación con la agencia antidrogas de Estados Unidos y el apoyo logístico de Fuerzas Armadas.

En un trabajo conjunto se ejecutaron cinco operativos "con un total de 16 aprehendidos y 12 toneladas de droga incautadas, cuyo destino era México y Estados Unidos", indicó el ministro en su cuenta de la red social X, donde publicó un video de los bultos de droga.

"Continuamos atacando las economías criminales en todos los frentes", aseveró el funcionario, que tampoco detalló dónde ni cuándo tuvieron lugar los cinco operativos.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

En el primer semestre del año, en el país se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, de acuerdo a cifras oficiales.

Rodeado por Colombia y Perú -los dos mayores productores mundiales de cocaína-, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

