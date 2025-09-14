12 toneladas de droga que iban a EE. UU. y México son incautadas en Ecuador

El ministro del Interior, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ministro-john-reimberg-denuncia-jueza-zamora-no-dar-prision-preventiva-hombre-sicariato-DG9998757 target=_blank>John Reimberg</a></b>, informó de la incautación de doce toneladas de droga -cuyo tipo no especificó- que tenían como destino final <b>Estados Unidos</b> y<b> México</b>. La incautación se dio<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-incauto-toneladas-cocaina-puerto-guayaquil-BD9948614 target=_blank></a></b>