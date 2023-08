Desde su funcionamiento, en 2019, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ha tenido seis directores, cinco de los cuales han estado bajo la administración del gobierno de Guillermo Lasso y quienes no han podido controlar el sistema penitenciario en el Ecuador, pues bajo su administración se produjeron cruentas masacres carcelarias que dejan más de 400 muertos .

“Realmente mi familia, mis hijas mis nietas estaban sufriendo mucho por este tema, el incremento de la violencia... he recibido algunos mensajes también dudosos y eso ha provocado que la familia me haya solicitado que me separe de este cargo”, dijo en ese entonces Pazmiño.

Su salida se produjo un día después de que un enfrentamiento entre bandas en la Penitenciaría del Litoral dejara seis presos muertos (el 30 de mayo del 2019), un número que se queda excesivamente corto para lo que se vendría después.

Le puede interesar: Crisis carcelaria Ecuador | El extitular del SNAI dice haber instaurado "la hoja de ruta" para lograr cambios en las cárceles