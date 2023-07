Los últimos acontecimientos en la Penitenciaría del Litoral, en donde se hallaron fusiles, subametralladoras, lanzagranadas y explosivos encaletados en diferentes pabellones, así como alcantarillas, paredes y otros sitios, abrieron un fuerte debate sobre los filtros de seguridad y el rol que protagonizan los efectivos del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractoras (SNAI), indicó hoy, viernes 28 de julio de 2023, que hay un proceso de depuración de guías penitenciarios. De hecho, 16 fueron destituidos el año pasado y 37 en lo que va de 2023. ​​​​​​

"A los corruptos hay que sacarlos", expresó el funcionario. Esta medida se complementará con la adquisición de tecnología como antidrones y sistemas de inhibición. Para ello se analizan modelos de otros países.

Le puede interesar: ¿Cuál es el perfil de los nuevos 1.378 agentes penitenciarios que se graduaron?

No obstante, analistas consultados por Ecuavisa.com coinciden que si bien es necesaria una depuración de celadores, también se deben implementar políticas públicas que apunten a reformas contundentes del sistema penitenciario del Ecuador.

Para Jorge Núñez, cofundador del Centro de Investigación Kaleidos de la Universidad de Cuenca que elaboró el Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador en 2021, también se debe evaluar el desempeño del personal de la Policía Nacional que está a cargo de la seguridad en las cárceles.

Además, hay que quitarle el control a las mafias al interior de las prisiones y para eso se requiere reformar la relación entre la seguridad y los internos. "Hay que dejarles de dar privilegios a cambio de información antinarcóticos. La Policía sigue usando a la cárcel como la mayor fuente humana de información en ese ámbito".

Considera que esa institución no está preparada para tratar temas de rehabilitación social. Otro problema es que los guías no tienen poder e los centros de rehabilitación social para mover internos y garantizar el uso de celdas porque eso está a cargo de las bandas delictivas. No cuentan con mecanismos para organizar a los reos.

Le puede interesar: “Cualquier persona en el mundo que tenga necesidad económica se deja manipular (por las mafias)”, afirma guía penitenciario