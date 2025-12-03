Seguridad
La Unidad Antisecuestro de la Policía será Dirección Nacional desde el 1 de enero de 2026

El anuncio la realizó el ministro del Interior John Reimberg durante una entrevista. En Ecuador, en lo que va de 2025 se han reportado 1 822 secuestros.

   
    El ministro del Interior confirmó que la Unase será dirección nacional desde el 1 de enero de 2026. ( Archivo API )
Ministerio del Interior
Annabell Verdezoto
Para combatir los secuestros y las extorsiones en Ecuador, la Unase de la Policía pasará a ser Dirección Nacional. Comenzará a operar bajo esa categoría desde el 1 de enero de 2026, anunció el ministro del Interior John Reimberg en una entrevista televisiva.

Según Reimberg, con la transformación, la Dirección Nacional Antisecuestros tendrá mayor personal y presupuesto para fortalecer la protección de los ciudadanos.

Entre enero y el 26 de noviembre de 2025, se contabilizaban 1 822 casos de secuestros en Ecuador. Así mismo los datos de la Policía Nacional evidenciaban más de 6 787 denuncias por extorsión a nivel nacional.

Uno de los casos que más conmocionó al país fue el secuestro de cuatro comerciantes en el noroeste de Guayaquil. Ocurrió en junio y sus cuerpos aparecieron en una cisterna clandestina donde fueron escondidos por sus captores.

