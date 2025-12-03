La Unidad Antisecuestro de la Policía será Dirección Nacional desde el 1 de enero de 2026

Para combatir los secuestros y las extorsiones en Ecuador, la Unase de la Policía pasará a ser Dirección Nacional. Comenzará a operar bajo esa categoría desde el 1 de enero de 2026, anunció el ministro del Interior John Reimberg en una entrevista televisiva.

Según Reimberg, con la transformación, la Dirección Nacional Antisecuestros tendrá mayor personal y presupuesto para fortalecer la protección de los ciudadanos.