Uno de los detenidos por tener un arsenal en una casa de Castelago, en Samborondón, fue hallado sin vida en prisión

Miguel Ángel Tubay Pérez, quien había sido detenido el 26 de enero junto a otro sujeto por tener un arsenal dentro de una vivienda de la urbanización Castelago, en Samborondón, fue hallado sin vida este lunes 3 de febrero en una celda de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Tubay, de 28 años, y Jhon Alexander C. C., de 19, fueron aprehendidos la semana pasada tras no poder justificar la tenencia de tres fusiles, una pistola, siete alimentadoras de fusil, chalecos de protección balística, cientos de municiones, celulares, entre otros indicios. Cuando los agentes allanaron la casa, uno de los individuos estaba en un dormitorio y otro en la sala. Inicialmente, la Policía Nacional señaló que los sujetos eran presuntos integrantes de la organización criminal Los Choneros.

Lea también: Dos presuntos integrantes de Los Choneros fueron detenidos con fusiles en una urbanización de Samborondón

El parte policial con respecto a la muerte de Tubay no especifica las causas de su deceso.

La urbanización Castelago es una ciudadela exclusiva de la Vía a Samborondón.

Revise además: Ocho casas de una ciudadela de Samborondón fueron asaltadas