Delincuentes usaban un taxi legal para asaltar a mujeres afuera de centros comerciales, en Guayaquil

La Policía Judicial logró desarticular un grupo delictivo conformado por cuatro hombres, todos mayores de 40 años y con un amplio historial criminal.

Francisco David, de 45 años, registra detenciones en 2004 por sanción ilícita, en 2007 por tenencia de armas y en 2008, 2013 y 2018 por asociación ilícita. Germán tiene antecedentes por robo en 2019, 2018 y 2025; además, en 2009 fue detenido por tenencia de armas y en 2013 por ocultación de objetos robados y tenencia de armas. Marco Vinicio, de 63 años, ecuatoriano, presenta antecedentes por robo desde 2009. indicó Javier Alvarado, el Jefe subrogante de la policía.

