Delincuentes usaban un taxi legal para asaltar a mujeres afuera de centros comerciales, en Guayaquil

Cuatro hombres con amplio historial delictivo usaban un taxi legal para interceptar a sus víctimas y sustraerles dinero y pertenencias.

   
    Delincuentes ( Archivo )
Televistazo
Redacción y Televistazo
La Policía Judicial logró desarticular un grupo delictivo conformado por cuatro hombres, todos mayores de 40 años y con un amplio historial criminal.

Francisco David, de 45 años, registra detenciones en 2004 por sanción ilícita, en 2007 por tenencia de armas y en 2008, 2013 y 2018 por asociación ilícita. Germán tiene antecedentes por robo en 2019, 2018 y 2025; además, en 2009 fue detenido por tenencia de armas y en 2013 por ocultación de objetos robados y tenencia de armas. Marco Vinicio, de 63 años, ecuatoriano, presenta antecedentes por robo desde 2009. indicó Javier Alvarado, el Jefe subrogante de la policía.

Estos hombres utilizaban un taxi amarillo legal y operaban en los exteriores de centros comerciales del centro y norte de la ciudad. Según las investigaciones, uno de los integrantes identificaba y recogía a las víctimas, en su mayoría mujeres. Metros más adelante, otros dos sujetos abordaban el taxi, intimidaban a la víctima, la sacaban del vehículo y la trasladaban a otro automóvil blanco.

A la altura del cementerio general, el taxista detenía la marcha para que subieran los cómplices que descendían de un vehículo Chevrolet blanco. Menciona Alvarado.

En total, se registraron cuatro casos en los que las víctimas permanecieron secuestradas por al menos 12 horas, logrando sustraer un monto total de USD 8 000.

Durante ese tiempo, las obligaban a entregar las claves de sus teléfonos para realizar transferencias y agotar cualquier recurso económico disponible.

El operativo de captura se ejecutó mediante labores de inteligencia y varios allanamientos.

En cuatro intervenciones realizadas en el sur y norte de la ciudad, la Policía ubicó y detuvo a los responsables. Las víctimas fueron abandonadas en el sector de la calle 17 y García Goyena, y durante el procedimiento llegaron otras dos personas que también habían sido afectadas por la misma banda. Indicó Alvarado.

Sobre el dinero robado informaron que había sido depositado a otras cuentas que investigan las autoridades

Es un dinero que va a cuentas de delincuentes y tenemos ya los nombres de estas personas y se está de este rato coordinando con las entidades bancarias, para poder qué actividad podemos proceder. según indica Alvarado.

La policía retuvo los dos vehículos y celulares con los que se comunicaban los delincuentes como evidencia.

