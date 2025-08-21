Delincuentes asaltaron gasolinera en Quito y se llevaron cerca de USD 2 000

Los delincuentes vuelven a atacar a las gasolineras de Quito. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

La noche del martes 19 de agosto, dos hombres robaron en la estación de servicio de la avenida Eloy Alfaro y Los Fresnos, en el sector del Edén.

Los sujetos se bajaron de una moto y atacaron de manera simultánea a los empleados y se llevaron cerca de USD 2 000.

Tras su ataque, huyeron del lugar. La Policía llegó a los pocos minutos, pero no pudo evitar el robo.

Los asaltos a la gasolinera ocurren desde hace tres meses. Según uno de los afectados, los delincuentes han atracado unas 10 veces durante este tiempo.

