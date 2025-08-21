Delincuentes asaltaron gasolinera en Quito y se llevaron cerca de USD 2 000

Los<b> delincuentes </b>vuelven a atacar a las gasolineras de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>Quito</a>. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. La noche del martes 19 de agosto, dos hombres robaron en la estación de servicio de<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/autopartes-instrumentos-medicos-auto-san-roque-quito-CK9972015 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/casa-puertas-blindadas-comite-del-pueblo-quito-MN9971842 target=_blank></a>