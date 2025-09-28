Un delincuente fue abatido en Manabí durante el rescate de una mujer secuestrada

La Policía Nacional ejecutó desde el viernes 26 de septiembre operaciones para liberar a personas secuestradas en distintas provincias de Ecuador.

Una de ellas ocurrió en el cantón Pichincha, de Manabí, para rescatar a una mujer que fue raptada en la provincia de Los Ríos. Durante la intervención, abatieron a uno de los implicados y capturaron a tres implicados.

La mujer estaba cautiva en un inmueble ubicado en un islote en el embalse de la represa Daule-Peripa, señaló John Reimberg, ministro del Interior.

Le puede interesar: Secuestros, mercado emergente del crimen organizado, alertan expertos en seguridad

La Policía Nacional indicó que, en Guayaquil y Balzar, se ejecutó operativos coordinados que permitió rescatar a dos ciudadanos y se detuvo a cinco personas vinculadas.

En Quito, sector de Cutuglagua, fue liberado otro ciudadano que permanecía retenido en contra de su voluntad, y se capturó a tres sujetos, entre ellos un adolescente.

Lea también: La mutación de los secuestros en Ecuador, grupos criminales han deshumanizado a víctimas

Así, en estos operativos, 11 personas fueron aprehendidas, un arma de fuego fue incautada, dos vehículos quedaron retenidos y se decomisaron 11 teléfonos celulares y USD 4 000 en efectivo.