Seguridad
28 sep 2025 , 11:54

Un delincuente fue abatido en Manabí durante el rescate de una mujer secuestrada

Entre el 26 y 27 de septiembre, cuatro personas que estaban secuestradas fueron rescatadas. En una de esas intervenciones, un delincuente fue abatido.

   
    Imagen de tres capturados por el rescate de una mujer en la provincia de Manabí, cerca de la represa Daule-Peripa.( Policía Nacional )
La Policía Nacional ejecutó desde el viernes 26 de septiembre operaciones para liberar a personas secuestradas en distintas provincias de Ecuador.

Una de ellas ocurrió en el cantón Pichincha, de Manabí, para rescatar a una mujer que fue raptada en la provincia de Los Ríos. Durante la intervención, abatieron a uno de los implicados y capturaron a tres implicados.

La mujer estaba cautiva en un inmueble ubicado en un islote en el embalse de la represa Daule-Peripa, señaló John Reimberg, ministro del Interior.

La Policía Nacional indicó que, en Guayaquil y Balzar, se ejecutó operativos coordinados que permitió rescatar a dos ciudadanos y se detuvo a cinco personas vinculadas.

En Quito, sector de Cutuglagua, fue liberado otro ciudadano que permanecía retenido en contra de su voluntad, y se capturó a tres sujetos, entre ellos un adolescente.

Así, en estos operativos, 11 personas fueron aprehendidas, un arma de fuego fue incautada, dos vehículos quedaron retenidos y se decomisaron 11 teléfonos celulares y USD 4 000 en efectivo.

Temas
secuestro
secuestro extorsivo
Ecuador
Manabí
Guayas
Pichincha
