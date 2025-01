Caso Metástasis: Daniel Salcedo no quiso salir de su celda para ir a Quito y ofrecer disculpas públicas en la Corte Nacional

El jueves 9 de enero, Daniel Salcedo se negó a salir de su celda en la cárcel La Roca de Guayaquil para ser trasladado a Quito y cumplir con las disculpas públicas como sentenciado del caso Metástasis. Fue el único de los 11 condenados que no estuvo en la audiencia.

Las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, la Policía y el SNAI, movilizaron a su personal y montaron el operativo, pero Salcedo desobedeció la disposición del juez.

Su abogado envió un escrito alegando que el centro suspendió los traslados por el asesinato de alias Gordo Mendoza, mano derecha del prófugo alias Fito, cabecilla de Los Choneros, hecho que ocurrió un día antes.

Sin embargo, la directora de la cárcel La Roca lo desmintió. Envió al juez toda la documentación del operativo y el parte de traslado, donde Daniel Salcedo escribió: "por seguridad, ya que mi abogado no me ha informado nada de nada, hubo un muerto y no confió en nadie", puso su nombre y número de cédula.

Hasta el momento el juez Manuel Cabrera no ha informado si fijará nueva fecha para una audiencia de disculpas públicas solo para Salcedo.

Él fue condenado a 40 meses de prisión por delincuencia organizada en el caso Metástasis, pero no le urge cumplir con las demás medidas ordenadas en el fallo porque no es su única sentencia. Tiene otras por fraude procesal, lavado de activos y peculado, la más alta de 13 años de cárcel.

