Cuatro menores de edad fueron secuestrados en Guayaquil; llevan una semana desaparecidos

Tres familias del sector Las Malvinas, sur de Guayaquil viven en la incertidumbre y desesperación, al pasar una semana desde que vieron por última vez a cuatro menores de edad.

Dos adolescentes de 15 años, uno de 14 y un niño de 11 años fueron retenidos, según testimonios, por un grupo de hombres vestidos de militares que simularon un operativo. Luego los habrían abandonado en la Vía a Taura, parroquia del cantón Naranjal.

"Se los llevaron, no sabíamos nada de nuestros hijos, hasta que recibimos una llamada anónima de un señor. Yo le pedí por favor me pasara con mi hijo, para saber que estaba con vida. Cómo llegaste allá le dije, 'no sé, los militares nos cogieron de aquí, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botado, por favor ven sálvame, ven rescátame por favor' me dijo", relató un padre de familia afectado.

Le puede interesar: La mutación de los secuestros en Ecuador, grupos criminales han deshumanizado a víctimas

El hombre narró que después a su hijo le quitaron el teléfono y que el señor que los tenía cautivos que vaya a ver rápido a sus hijos, antes que "la mafia" se los lleve.

Tras el hecho, los familiares alertaron a las autoridades, quienes organizaron un operativo en la zona, pero al final, no lograron dar con el paradero de los menores.

"Entonces, yo lo llamo al señor que nos había llamado y le digo que mandé a unos familiares para ver a los bebés, y me dijo que por qué llamé a la Policía, que casi lo cojen preso y que la mafia se llevó a los pelados, contó el padre.

Los chicos son amigos y según sus familias, acostumbraban a reunirse para jugar fútbol en las canchas del sector de La Coviem y ese habría sido el motivo de su última salida antes de desaparecer.

Se trata de los hermanos Josué e Ismael Arroyo de 14 y 15 años, Saúl Arboelda, que cumplió 15 años el viernes y Steven Medina, de 11 años.

Lea también: De enero a septiembre 2024, Ecuador registra 2 108 secuestros

En medio de la angustia, las familias recurrieron a las redes sociales para difundir la desaparición. Sin embargo, esta acción fue aprovechada por personas inescrupulosas, quienes comenzaron a pedir dinero a cambio de información sobre los menores, sin ofrecer pruebas de su ubicación.

"Me dijeron que querían USD 2 000, que ellos sabían dónde estaban mis hijos. Yo le dije que por favor que quería escuchar a mis hijos, para ver si es verdad que lo tenían y me dice que si los tienen, que si tengo el dinero él me los hace llegar", relató una de las madres.

El caso está en manos de la Fiscalía, y agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) trabajan para encontrar a los menores y a sus captores.

Mientras tanto, los familiares solicitan la colaboración ciudadana y piden que cualquier información sea reportada inmediatamente a las autoridades.