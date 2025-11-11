Seguridad
Cuatro cadáveres fueron arrojados en un barranco del cantón Pichincha, Manabí

Un informe policial dice que tenían aparentes impactos de bala.

   
    Agentes en un lugar cercano donde fueron abandonados cuatro cuerpos sin vida.( Policía )
Cuatro cadáveres fueron encontrados la mañana de este martes 11 de noviembre en un barranco del sector Aguas Blancas, cantón Pichincha, provincia de Manabí.

En una primera revisión, los cuerpos presentaban aparentes impactos de bala.

Estaban arrojados cerca de una vía de tercer orden, "lo que dificultaba el patrullaje por la zona", dice un parte policial.

Hasta la publicación de esta nota, se desconocía la identidad de las víctimas.

Por ahora, no hay testigos que refieran quiénes abandonaron los cuerpos. El caso ya se encuentra bajo la investigación de un fiscal.

La provincia manabita vive una ola de violencia que ya supera los 1 070 asesinatos en lo que va de 2025.

