Crisis carcelaria en Ecuador: "La paz mafiosa, parece que es lo que privilegia el Gobierno", dice experto en seguridad

Luego de cuatro días de enfrentamientos, el Gobierno de Guillermo Lasso, decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en todas las cárceles del país, el pasado 25 de julio. Esta última masacre carcelaria dejó, al menos, 18 reos muertos.

En una entrevista con Contacto Directo, Luis Córdova, experto en seguridad e investigador de la Universidad Central, señaló los errores que continúan alimentando la crisis carcelaria en Ecuador. Entre ellos, mencionó la falta de acción para cortar el flujo de dinero "sucio" que financia a las pandillas carcelarias, "el segundo (error), no se reduce la impunidad estatal que, involucra a agentes penitenciarios, policías y militares, en el ingreso de armas; el tercero, no se formula una política de drogas". Además, destacó que la estrategia de seguridad no cuenta con la participación de actores de la sociedad civil.

¿Es efectivo tomar el control de las cárceles si todo vuelve a la normalidad en pocas semanas? Según Córdova, la estrategia implementada por la Policía y el Estado se describe como una "paz mafiosa", permitiendo que una organización criminal alcance el dominio en las prisiones para apaciguar tanto el interior de las cárceles como las calles, a cambio de que continúe el tráfico ilícito.

Recientemente, en un video difundido la semana pasada, se observó a un líder de una banda carcelaria anunciando esta "paz mafiosa" después de una masacre. Para Córdova, estos eventos demuestran que "ciertas organizaciones aún disfrutan de privilegios, y esta ha sido la forma en que el Estado ha intervenido".

Por esas razones, enfatizó que la situación no ha cambiado. La política aplicada por el Estado, según sus palabras, parece estar alineada con el concepto de "paz mafiosa que parece privilegia al Gobierno y, a las fuerzas de seguridad".

