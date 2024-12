El asesinato de Benjamín Camacho , alias Ben 10, y su hermano Israel, alias Trompudo, cabecillas de los Chone Killers, no es el primero que ocurre en Colombia.

En Ecuador, los cabecillas no pueden ser capturados y los controles migratorios fallan por la existencia de 37 pasos fronterizos sin control. Que los cabecillas de organizaciones delictivas caigan en otro país no es coincidencia afirma el experto quien sostiene que las organizaciones criminales ecuatorianas ya no quieren el microtráfico, sino convertirse en grandes organizaciones internacionales del narcotráfico.