Seguridad
22 oct 2025 , 07:20

El sospechoso del crimen de una pareja de adultos mayores en Quito fue detenido

El ahora detenido hacía trabajos de albañilería para las víctimas.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Tras ocho días de investigaciones, la Dinased capturó al presunto responsable de la muerte de una pareja de adultos mayores ocurrida el 13 de octubre en el norte de Quito.

El sospechoso fue detenido en un bus de transporte público en Atucucho, según informaron los agentes.

"La motivación por la cual procede (al crimen) es el robo, ya que dentro de las diligencias se encontraron objetos que vinculan a este señor", dijo Galo Muñoz, director de la Dinased.

El crimen ocurrió en el sector Carapungo, norte de Quito, y Medicina Legal reportó que las víctimas murieron por múltiples contusiones en el cráneo causadas por un objeto contundente.

LEA: La Corte reinstala en Quito la audiencia de apelación de los procesados por la quema del cuartel policial en Otavalo

El sospechoso era conocido por la pareja

"Fue un ciudadano que ocasionalmente realizaba trabajos de albañilería en el inmueble. Era una persona conocida para la pareja de adultos mayores", agregó Muñoz.

Durante este 2025, la Dinased registra 203 casos de homicidios en Quito.

El sospechoso, de 42 años y sin antecedentes penales, fue puesto a órdenes de la justicia y, de ser declarado culpable, enfrentaría una pena de hasta 26 años cárcel por asesinato.

LEA: En medio de su calma, Cuenca enfrenta una escalada de violencia en pocos días

Temas
detenido
adultos mayores
asesinato
sospechoso
Quito
Atucucho
Carapungo
Noticias
Recomendadas