Coche bomba en Guayaquil | Ministro John Reimberg señala a Los Lobos como responsables

Las autoridades revelan más detalles de la explosión del coche bomba en Guayaquil. El ministro del Interior John Reimberg señaló al grupo criminal Los Lobos como responsable del ataque.

Lo dijo desde la ciudad de Otavalo, la mañana del miércoles 15 de octubre de 2025. Dijo que la colocación del coche bomba y otro vehículo cuya carga explosiva fue desactivada, responde a las acciones de Fuerzas Armadas y la Policía contra la minería ilegal, especialmente en la zona de Buenos Aires, Imbabura.