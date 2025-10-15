Seguridad
15 oct 2025 , 09:34

Coche bomba en Guayaquil | Ministro John Reimberg señala a Los Lobos como responsables

Desde Otavalo, el ministro del Interior señaló a Los Lobos del ataque. Sería en represalia por las acciones ejecutadas por la Fuerza Pública contra la minería ilegal.

   
    El ministro del Interior John Reimberg señaló que el grupo criminal Los Lobos estaría detrás de la explosión del coche bomba en Guayaquil. ( Archivo API )
Fuente:
Ministerio del Interior
Annabell Verdezoto
Las autoridades revelan más detalles de la explosión del coche bomba en Guayaquil. El ministro del Interior John Reimberg señaló al grupo criminal Los Lobos como responsable del ataque.

Lo dijo desde la ciudad de Otavalo, la mañana del miércoles 15 de octubre de 2025. Dijo que la colocación del coche bomba y otro vehículo cuya carga explosiva fue desactivada, responde a las acciones de Fuerzas Armadas y la Policía contra la minería ilegal, especialmente en la zona de Buenos Aires, Imbabura.

Revise: ECU 911 emite alerta sobre posible explosión en puente Churute - Naranjal.

Reimberg explicó que Los Lobos tienen nexos con el grupo colombiano disidente Óliver Sinisterra, relacionado a actividades mineras ilegales. Indicó que las Fuerzas Armadas han tomado el control de Buenos Aires y que por ese motivo, habría sido el ataque.

Así mismo, no descarta que la misma organización delictiva estaría relacionada a los atentados en la vía que conecta Guayaquil con El Oro y la de Machala - Cuenca.

Lea también: Autoridades activan plan de recompensas tras explosión de coche bomba en Guayaquil.

