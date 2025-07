Cinco sujetos que secuestraron a un hombre en Loja irán nueve años a prisión

El Tribunal de Garantías Penales de Loja sentenció a cinco hombres a nueve años y cuatro meses a prisión, por el delito de secuestro. El hecho ocurrió en el cantón Zapotillo, en Loja, en septiembre de 2024.

La Fiscalía General del Estado expuso que Jorge Camilo A. R., Yuber Romario C. R., Jonathan Gustavo C. R., Byron Alejandro V. R. y Junior Enrique L. C. interceptaron a la víctima en su domicilio, irrumpieron violentamente y, bajo amenazas, lo secuestraron.

Los familiares de la víctima que presenciaron el hecho alertaron a la Policía Nacional, que, con base en las características de los vehículos utilizados por los implicados, desplegó un operativo de búsqueda. El afectado fue trasladado a un inmueble alejado de Zapotillo, donde sufrió agresiones verbales, físicas y psicológicas.

Según su versión, logró escapar durante un descuido de sus captores y, en medio de la persecución, los secuestradores fueron descubiertos y aprehendidos por agentes policiales.