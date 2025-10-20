Cinco presuntos disidentes de las FARC fueron detenidos en Buenos Aires, de Imbabura, por minería ilegal

El Ejército ecuatoriano informó este lunes, 20 de octubre, sobre la captura de cinco hombres, presuntamente integrantes del frente Oliver Sinisterra, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por actividades de minería ilegal. Las capturas tuvieron lugar en el marco de un operativo realizado en la zona de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, que desde hace 29 días es el epicentro de las protestas indígenas focalizadas contra -entre otros reclamos- la eliminación del subsidio al diésel. LEA: Ecuador no tiene política de Estado ni estrategia para frenar la minería ilegal, que ya es cuatro veces más rentable que el narcotráfico Para justificar la medida, el Gobierno argumentó se beneficiaban personas vinculadas con el tráfico de droga, de combustibles y en la minería ilegal. En este caso, los capturados fueron:

Jhoner Alexis M.M.

Jhohan Steven Q.V.

Welber Jair V.M

Jair R.A.

Rolando Alexander B.V.

"No vamos a parar ante presiones o amenazas", dijo Noboa

En el operativo se decomisaron dos fusiles tipo R-15; tres fusiles FAL; 15 alimentadoras FAL; 7 cargadores de fusil R-15, cerca de 2 000 municiones y cuatro chalecos de combate de Fuerzas Militares Colombianas, entre otros, detalló el Ejército en un comunicado. El domingo 19 de octubre, el presidente Daniel Noboa afirmó que las fuerzas de seguridad mantienen los operativos y ataques contra la minería ilegal en la localidad de Buenos Aires, y que no van a parar "ante presiones y amenazas". Revise: Noboa difunde video sobre ofensiva contra la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura

"No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un Estado libre, de derecho, fuerte contra el narco. Seguimos atacando la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura", aseguró en su cuenta de X, en la que también publicó un vídeo de un ataque a una zona montañosa de la localidad.