Cinco presuntos disidentes de las FARC fueron detenidos en Buenos Aires, de Imbabura, por minería ilegal

El Ejército ecuatoriano informó este lunes, 20 de octubre, sobre la captura de cinco hombres, presuntamente integrantes del frente Oliver Sinisterra, disidente de las <b>Fuerzas Armadas Revolucionarias</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/gobierno-vincula-protestas-violentas-imbabura-financiamiento-mafias-mineras-ME10278260 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ecuador-politica-estado-mineria-ilegal-narcotrafico-JK10298010 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>