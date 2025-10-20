Seguridad
20 oct 2025 , 15:01

Cinco presuntos disidentes de las FARC fueron detenidos en Buenos Aires, de Imbabura, por minería ilegal

Las capturas tuvieron lugar durante un operativo en Imbabura, que desde hace 29 días es el epicentro de las protestas indígenas por la eliminación del subsidio al diésel.

   
El Ejército ecuatoriano informó este lunes, 20 de octubre, sobre la captura de cinco hombres, presuntamente integrantes del frente Oliver Sinisterra, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por actividades de minería ilegal.

Las capturas tuvieron lugar en el marco de un operativo realizado en la zona de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, que desde hace 29 días es el epicentro de las protestas indígenas focalizadas contra -entre otros reclamos- la eliminación del subsidio al diésel.

Para justificar la medida, el Gobierno argumentó se beneficiaban personas vinculadas con el tráfico de droga, de combustibles y en la minería ilegal. En este caso, los capturados fueron:

  • Jhoner Alexis M.M.
  • Jhohan Steven Q.V.
  • Welber Jair V.M
  • Jair R.A.
  • Rolando Alexander B.V.

    • "No vamos a parar ante presiones o amenazas", dijo Noboa

    En el operativo se decomisaron dos fusiles tipo R-15; tres fusiles FAL; 15 alimentadoras FAL; 7 cargadores de fusil R-15, cerca de 2 000 municiones y cuatro chalecos de combate de Fuerzas Militares Colombianas, entre otros, detalló el Ejército en un comunicado.

    El domingo 19 de octubre, el presidente Daniel Noboa afirmó que las fuerzas de seguridad mantienen los operativos y ataques contra la minería ilegal en la localidad de Buenos Aires, y que no van a parar "ante presiones y amenazas".

    Quote

    "No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un Estado libre, de derecho, fuerte contra el narco. Seguimos atacando la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura", aseguró en su cuenta de X, en la que también publicó un vídeo de un ataque a una zona montañosa de la localidad.

    El Ministerio de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas habían tomado "posesión total de Buenos Aires", después de que durante varios días realizaron una "intervención estratégica".

    Dicha intervención incluyó "el uso de artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas, neutralizando las estructuras, procesadoras, poleas y campamentos que sostenían la actividad ilícita", detalló.

    El área intervenida abarcó aproximadamente 187 hectáreas, en las cuales fueron destruidas más de 720 bocaminas, según el Ministerio, que añadió que antes de las operaciones aéreas se realizó la evacuación completa del área para garantizar la seguridad de la población civil.

    La nueva captura se sumó a la de la semana pasada, cuando se detuvo a siete personas, entre ellas a cinco colombianos, entre los que -según el Gobierno- también había miembros del frente Oliver Sinisterra.

