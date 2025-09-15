Cinco hombres participaron del secuestro de un vendedor ambulante en el suroeste de Guayaquil

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/video-capto-secuestro-comerciante-norte-guayaquil-IK9419648 target=_blank>secuestro de un vendedor ambulante</a> en las calles 29 y J,</b> suroeste de Guayaquil, resultó en la captura de cinco sospechosos, comunicó la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el parte<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/secuestros-mercado-emergente-crimen-organizado-ecuador-DY9463335 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/la-mutacion-de-los-secuestros-en-ecuador-grupos-criminales-han-deshumanizado-a-victimas-NL8418096 target=_blank></a></b> <b></b>