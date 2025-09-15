Cinco hombres participaron del secuestro de un vendedor ambulante en el suroeste de Guayaquil

El secuestro de un vendedor ambulante en las calles 29 y J, suroeste de Guayaquil, resultó en la captura de cinco sospechosos, comunicó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el parte informativo elaborado por la Unidad Motorizada del circuito Portete de la Policía, los agentes ejecutaban un operativo de control vehicular el 11 de septiembre. Allí detuvieron un automotor, del cual descendieron seis personas.

Le puede interesar: Secuestros, mercado emergente del crimen organizado, alertan expertos en seguridad

Entre ellas, un hombre, visiblemente nervioso, informó a los uniformados que había sido secuestrado minutos antes, al pie de su domicilio ubicado en las calles Octava y la E. La víctima relató que fue agredida física y verbalmente antes de ser obligada a subir al vehículo.

Los policías procedieron a la aprehensión de los sospechosos y revisaron el automotor, en el que hallaron una pistola, dos cargadores con treinta y cuatro municiones sin percutir y dos teléfonos celulares.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó la denuncia y versión de la víctima, el parte de aprehensión, las versiones de los agentes intervinientes, el acta de entrega y recepción de evidencias.

Lea también: La mutación de los secuestros en Ecuador, grupos criminales han deshumanizado a víctimas

El Juez de Garantías Penales de turno acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Ángel Andrés A. C., Jesús Agustín R. F., Wilferson Daniel M. C. y Wilfrido Jesús M. C. Ordenó que fueran trasladados a la Penitenciaría del Litoral.

Respecto del quinto procesado, Francisco Hernán C. B., su defensa presentó certificados médicos y de trabajo como arraigos personales y laborales. Por ello, el magistrado le impuso medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante Fiscalía.