10 sep 2025 , 07:33

Un chino fue hallado muerto junto a armas y granadas en una casa en Guayaquil

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, sin embargo, no se precisó si la víctima había sido baleada.

   
    Imagen de archivo de un carro de medicina legal. ( Ministerio de Gobierno )
El cadáver de un ciudadano chino fue hallado la tarde de este martes 9 de septiembre dentro de una vivienda de la urbanización Paraíso del Río 2, perteneciente al sector de Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil. Según el reporte policial preliminar, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, sin embargo, no se precisó si la víctima había sido baleada.

Dentro del inmueble se encontró cinco celulares, una laptop, tres granadas, una pistola, dos rifles y 281 municiones. Asimismo, se halló cientos de monedas de distintas denominaciones.

Al sitio acudió personal de la Dinased, Criminalística y Fiscalía. El cuerpo fue llevado a la morgue.

El occiso fue identificado como Liu Binghong. El hombre no registraba antecedentes penales, sin embargo, en octubre de 2024 fue presentada una denuncia en su contra por presunto abuso de confianza.

