El caso Pantalla tiene a su primer sentenciado, un exdirector del Consejo de la Judicatura

David Guzmán es el primer sentenciado en el caso Pantalla. Él fungió como director general del Consejo de la Judicatura en 2023, en la administración de Wilman Terán, también procesado en esta investigación.

El juez Fernando Cantos aceptó la petición de Fiscalía y sentenció al procesado a seis meses de cárcel por el delito de asociación ilícita. La pena fue atenuada porque David Guzmán aceptó su culpabilidad, se sometió a un juicio rápido (procedimiento abreviado) y además fue cooperador eficaz del Ministerio Público.

Pero no irá a la cárcel. Debido a que no tiene otro proceso penal, no representa peligro y tiene un trabajo fijo, el juez Cantos le concedió la suspensión de la pena. Durante los seis meses, únicamente tendrá prohibición de salida del país, deberá presentarse periódicamente y tiene que hacer un curso de ética profesional. En ese tiempo también deberá pagar USD 45 000 por multa y reparación al Estado.

El caso Pantalla investiga las irregularidades en el concurso para seleccionar jueces y conjueces para la Corte Nacional en 2023 y que era llevado adelante por Wilman Terán, entonces presidente de la Judicatura.

