La noche del 15 de enero se conoció el juez Felipe Córdova, quien dictó prisión preventiva para 21 personas en el Caso Metástasis, quedó fuera del proceso momentáneamente.

El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, preso en la cárcel 4 de Quito, presentó una demanda en su contra y logró que Córdova deje la causa. Mientras se resuelve la recusación, lo reemplaza el conjuez Pablo Loayza.

Esto no significa que el proceso se retrase; no obstante, otras diligencias no se han cumplido aún. Diego Córdova, especialista en derecho pena y miembro de la defensa técnica de los procesados, señala que todavía no se ha convocado a la audiencia de apelación a la prisión preventiva, "ni siquiera para aquellos a quienes se dictó la medida el 16 de diciembre".

En ella se discuten si los términos de la prisión preventiva fueron evaluados correctamente por el juez de instancia. Aunque el plazo varía según el caso, tarda "máximo en 20 o 25 días", dice el abogado defensor; se trataría de un escenario de riesgo por la ola de violencia que se vive en las cárceles del país.