Caso Metástasis | ¿Quién es John C., el único declarado inocente de la trama de corrupción de Leandro Norero?

Solamente uno de los imputados fue hallado inocente. Se trata del exfiscal del Guayas, John C. ; el Tribunal consideró que no hubo pruebas que hagan creer que pertenecía a la estructura del narcotraficante asesinado, Leandro Norero.

El caso Metástasis se conoció entre la noche del 13 y la mañana del 14 de diciembre, cuando la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó más de 75 allanamientos en varias provincias del país.

Más de 900 funcionarios participaron en los operativos como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada, en el contexto de hechos relacionados con corrupción y narcotráfico.

Al iniciar el proceso, la institución manejó la hipótesis de que John C., agente de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI) de Guayas a la fecha de los hechos, habría asesorado directamente a Leandro Norero.

Bajo esta línea, sostuvieron que su función era preparar estrategias de defensa para dilatar la audiencia de formulación de cargos contra Norero, en el caso por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, impulsado en la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).

La Fiscalía sostenía que la participación del exfiscal había quedado evidenciada en la información extraída de los teléfonos del narcotraficante, tanto en las conversaciones de la aplicación Threema como en archivos de imagen.

Finalmente, el 25 de noviembre de 2024, el Tribunal determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no comprobaron que John C. perteneció a la estructura del narcotraficante. Él se defendía en libertad, no fue parte de los ciudadanos a quienes se dictó prisión preventiva.