Caso Metástasis | Norero le hacía regalos a una fiscal de Samborondón para recibir beneficios judiciales

Desde la cárcel regional de Cotopaxi el fallecido narcotraficante Leandro Norero controlaba a jueces y fiscales encargados de investigar los procesos judiciales en su contra.

En los chats del caso Metástasis existen conversaciones entre Norero y el abogado Xavier Novillo, alias Novita, quien según la Fiscalía era uno de los encargados para ejecutar fraudes procesales.

El 23 de junio de 2022 Norero y alias Novita intercambiaron chats sobre la participación de la fiscal de Samborondón, María José Aguirre, y el regalo que le dieron para que reformule cargos a Norero, de tráfico de armas, por el tenencia ilegal de armas, para reducir la sanción penal.

LEA: ¿Quién asesinó a Leandro Norero? Estas son las hipótesis que se manejan del caso

Novillo: tenemos aliados, pero me dijo que no me quemes por favor.

Norero: de una tranqui.

Novillo: yo no lo voy a dejar morir solo cuídeme.

Norero: mándeme el parte yo me caso con la Majo jaja

Novillo: esa man es linda gente. Es bien conmigo y el perfil de la man es bien.

Norero: de una, llévele un dulce de mi parte. Mejor ya le digo al Marcel que me le dé un collar, pero se la das.

Novillo: ella fue mismo con los policías. yo por tontera no me hago ver.

En los chats, alias Novita le envió a Norero fotografías de la cadena Cartier que le entregó a la fiscal Aguirre por los favores recibidos.

En las conversaciones no consta el valor de la cadena, pero según el informe fiscal supera los ocho mil dólares.

Además, la fiscal Aguirre cumplió otros pedidos de Norero. Por ejemplo, la solicitud de prisión preventiva a los funcionarios de Inmobiliar que se encargaron de la custodia de los bienes incautados al narco.

LEA: Caso Metástasis | Mayra Salazar era una de las operarias de Norero, según Fiscalía