Caso Las Malvinas: jueces decidirán si se revierte la declaración de desaparición forzada

Los Ministerios de Defensa e Interior y las Fuerzas Armadas pidieron este martes 11 de diciembre, en una audiencia de apelación, que se anule la declaración de desaparición forzada en el caso Las Malvinas, dictada por la jueza Tanya Loor en un habeas corpus el pasado 24 de diciembre.

Los representantes de las entidades gubernamentales, como las de las fuerzas del orden, aseguraron ante un tribunal de la Corte Provincial del Guayas, en vía telemática, que esa sentencia carece de motivación y que la jueza Loor no era competente para conocer el habeas corpus.

Delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CDH) también participaron. Fernando Bastias, del CDH, aseguró que habría un perjuicio si se admite esta solicitud del gobierno.

"Porque las medidas de reparación integral ordena la atención psicológica, pero también ordena que esto nunca vuelva a ocurrir, es decir, un proceso de capacitación a las fuerzas armadas. Por eso preocupa que las FF. AA no quieran recibir una capacitación de derechos humanos", comentó.

La audiencia terminó antes de las 11 de la mañana, aunque los jueces no tienen un plazo máximo para pronunciarse, trascendió que lo harán en el transcurso de este mes.

La noche del 8 de diciembre, los menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla (ahora en prisión preventiva), que había sido alertada de que en la zona ocurría un asalto. Los subieron a una camioneta y se los llevaron.

Según la versión de los soldados, trasladaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y los dejaron en libertad. Después de eso se perdió totalmente el rastro de los menores.

Bastias dijo que, de revocarse la sentencia, llevarán el caso ante la Corte Constitucional por medio de una acción extraordinaria de protección.

"Esta apelación es un mensaje de impunidad, porque no solo excluyen la responsabilidad estatal, sino también la responsabilidad penal individual de los 16 militares, diciendo que como los liberaron no es una desaparición forzada. Hay todo un espíritu de cuerpo aquí para dejar en impunidad no solo en el caso constitucional, sino el caso penal y eso es lo que estamos denunciando", concluyó.