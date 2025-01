Políticos e instituciones expresan su indignación por el caso Las Malvinas

La confirmación de la muerte de los cuatro adolescentes que estaban desaparecidos desde el 8 de diciembre, tras ser detenidos por un grupo de militares en el sur de Guayaquil, es rechazada por parte de organizaciones y políticos.

El alcalde del Puerto Principal, Aquiles Álvarez, expresó en redes sociales, con insultos, su ira con respecto a este caso. "Nada calmará el dolor de los padres, así como tampoco nada les borrará la marca de asesinos a todos los involucrados, directa o indirectamente", escribió el regidor.

"¡Qué dolor cerrar el año con esta tragedia que enluta al país! Es inaceptable que la vida de nuestros niños termine de esta manera", opinó, de su lado, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

El expresidente de la República, Guillermo Lasso, señaló que este caso representa "una profunda herida para la sociedad ecuatoriana". "La implicación de militares en este caso plantea preguntas inquietantes sobre la confianza en las instituciones encargadas de protegernos", acotó.

Por su parte, la Casa de la Cultura del Guayas emitió un comunicado exigiendo que los responsables sean castigados y que el caso no quede en la impunidad. "Como sociedad no podemos permitir que este crimen quede en la impunidad ni que se repitan hechos que nos destruyen como sociedad", señaló la institución.

La Asamblea Nacional declaró tres días de luto por la desaparición forzada y el asesinato de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Nehemías Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó este martes que los cuerpos calcinados hallados la semana pasada en Taura (Naranjal) corresponden a los de los cuatro adolescentes. El anuncio ocurrió luego de la audiencia de formulación de cargos contra 16 militares de las Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Un juez de Guayaquil ordenó prisión preventiva para todos los uniformados, quienes fueron trasladados a una de la prisiones del Puerto Principal.

La investigación por la desaparición inició el 9 de diciembre, tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas. Inicialmente, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y transferido, el 22 de diciembre, a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.

Los militares investigados en esta causa son: Christian Eduardo A. Q., David Andrés C. A., Wilson Alfredo C. B., Carlos Xavier E. M., Jonathan Raúl G. P., Moisés Israel L. L., Lister Henry L. C., Brayan Olmedo N. L., Rodrigo Paúl N. P., Ronald Stalin P. T., Alex Xavier Q. A., Nelson Oswaldo S. Z., Jhon Eduardo T. M., Sergio Francisco V. B., John Henry Z. E., Wilmer Danny L. C., detalló la FGE.

La instrucción fiscal durará noventa días, indicó la Fiscalía al recordar que el delito de desaparición forzada establece prisión de 23 a 26 años.