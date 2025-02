Caso Las Malvinas: audiencia de apelación a prisión preventiva fue suspendida por segunda vez

La audiencia de apelación a la prisión preventiva de los 16 militares por el caso Las Malvinas, prevista para este viernes 7 de febrero, fue suspendida de nuevo.

El pasado 23 de enero tampoco pudo instalarse. En esta ocasión, trascendió que uno de los jueces que conforman el tribunal penal había pedido permiso para ausentarse el 6 y 7 de febrero.

Sin embargo, la jueza que lo iba a reemplazar también había solicitado un permiso por un asunto personal, que impediría que cumpla su trabajo en las primeras horas de este viernes.

Como esta situación no fue notificada al coordinador, no fue designado otro magistrado para conformar el tribunal, y con ello no se pudo instalar la audiencia con las cuales los 16 militares procesados por presunta desaparición fozada buscaban salir de la cárcel



Ellos detuvieron el 8 de diciembre a cuatro menores en el sur de Guayaquil y los llevaron rumbo a la zona de Taura.

Los militares dijeron que los dejaron libres en el camino, después que colaboraran en despejar un árbol caído. Esta detención y posterior liberación no fue comunicada a la Policía Nacional ni a sus superiores.

El 24 de diciembre fueron hallados los cadáveres de los menores desaparecidos a unos kilómetros de la zona donde fueron dejados por la patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).