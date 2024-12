Una fuente policial le reveló a Ecuavisa.com que uno de los cuerpos tenía dos dedos que no se habían quemado. De ahí los científicos extrajeron las huellas dactilares para su identificación.

Las huellas serían de uno de los adolescentes de 15 años que desapareció tras ser aprehendido por militares tras un supuesto robo en el sur de Guayaquil el pasado 8 de diciembre. Desde entonces él junto con tres menores más, no ha sido encontrado.

Ecuavisa.com consultó a Fernando Bastias, el abogado del Comité de Derechos Humanos que acompaña a la familia en el proceso. Indicó que el 30 de diciembre se esperan los resultados de las pruebas antropológicas.

Bastias duda de la identificación por huella dactilar, ya que en Criminalística a los familiares les han dicho que, debido al estado de descomposición de los cuerpos, esa prueba no es posible realizar.

También aprovechó para desmentir la supuesta identificación de otro cuerpo mediante brackets en la boca de uno de ellos, porque si bien se pidió información a la familia, esta no la pudo entregar porque el médico odontólogo se fue de viaje

"Eso es información no contrastada, puede que hayan encontrado brackets, pero la familia no ha entregado ningún análisis dental de modo que no hay con qué contrastar la información".

Mientras tanto, el fiscal que maneja el caso indicó que "solo cuando haya un informe oficial se podría confirmar" si los cuerpos hallados en Taura corresponde o no a los menores de Las Malvinas. En este sentido, la Fiscalía General del Estado también resaltó que las pericias de identificación continúan. "... se entregarán los informes respectivos a las familias de las víctimas en el momento en que existan certezas, garantizadas y sostenidas, en los resultados de dichas pericias".