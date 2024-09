Alfonso Zambrano, abogado de Danilo Carrera, dijo que no su defendido no ha cometido ningún delito y aseguró que la Fiscalía no tiene un caso. Además, criticó que a su cliente se le mantenga el arresto domiciliario al considerar que no existe riesgo de fuga por ser una persona de 84 años.

Diego Tapia, abogado de Antonio Icaza, también considera que su cliente no ha cometido ningún ilícito. Y descartó la venta de puestos en CNEL.

La audiencia, según los abogados, puede durar tres o cuatro días.

Un Tribunal analizará las exposiciones y al final puede emitir una condena de cárcel o dictaminar el estado de inocencia de los procesados.

