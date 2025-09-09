22 años de cárcel para hombre que violó a una adolescente en Naranjal

Luis Alberto E. Ch. fue condenado a 22 años de cárcel por la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/violacion-sexual target=_blank>violación</a> a una <b>adolescente de 15 años</b> en el cantón <b>Naranjal</b>, provincia de Guayas, informó la Fiscalía este lunes 8 de septiembre del <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/indignante-en-ecuador-un-padre-violo-a-su-hija-de-8-anos-en-reiteradas-ocasiones-y-esta-es-la-condena-que-recibe-FA4651052 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/condenan-a-22-anos-de-prision-a-hombre-que-violo-a-su-hijastra-de-11-anos-en-el-oro-LN2852638 target=_blank></a>