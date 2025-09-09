22 años de cárcel para hombre que violó a una adolescente en Naranjal

Luis Alberto E. Ch. fue condenado a 22 años de cárcel por la violación a una adolescente de 15 años en el cantón Naranjal, provincia de Guayas, informó la Fiscalía este lunes 8 de septiembre del 2025.

Según recoge el Ministerio Público, el caso se remonta al 4 de abril del 2022.

Fue el hermano de la víctima quien descubrió videos e imágenes almacenados en el celular del agresor, cuando este acudió a su domicilio a hacer una configuración técnica en el dispositivo. El hallazgo evidenció los abusos sufridos por su hermana

La adolescente contó que el procesado acudía a su vivienda cuando ella se encontraba sola, la obligaba a subirse a una motocicleta y la trasladaba a un motel en las afueras de Naranjal, donde la violentaba sexualmente.

Además, la amenazaba de muerte, tanto a ella como a su familia, si contaba lo sucedido.

