Las 34 000 cámaras de Guayaquil fue nuevamente el punto de discusión entre Aquiles Álvarez y Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez protagonizan una nueva pugna política sobre un tema ya abordado en 2024.

Otra vez está en disputa el control de 34 mil cámaras de seguridad que son de la empresa municipal Segura EP, y que según Noboa, no han sido entregadas al ECU 911 como lo establece un decreto que él emitió en septiembre para que esa entidad del Estado administre los sistemas de videovigilancia que tienen los municipios.

"Segura EP debería de entregar el control de todas las cámaras al ECU 911 para poder observar a detalle qué es lo que está pasando en cada lugar. No lo ha hecho hasta el día de hoy ¿Por qué? Nadie lo sabe. No podemos seguir con esto de que algunos municipios sí entregan el control de las cámaras al Ministerio del Interior, otras cámaras de otros municipios no les da la gana, se hacen los locos y no apoyan", dijo en una entrevista televisiva transmitida ayer.

El alcalde de Guayaquil respondió con un video de dos minutos que subió en sus cuentas de redes sociales y otras siete publicaciones en su cuenta de X donde acusa al sistema estatal.

"Hemos visualizado 27 mil alertas y prevenido más de cuatro mil delitos, pero, oh sorpresa, cuando coordina ECU 911 Samborondón, el 76% de las veces la respuesta no llega o demora más de 30 minutos", manifestó en redes.

"Nosotros como Municipio le pagamos hasta el internet para que puedan visualizar las cámaras de Guayaquil desde Samborondón (...) todos estos temas pudimos haber tratado en el almuerzo que le propusimos el 4 de febrero y usted nunca llegó", dijo en el video.

Esta polémica no se ventila solo en redes sociales. El 27 de septiembre policías y militares intervinieron la sede de Segura EP como parte de una investigación de la Fiscalía para determinar por qué bloquearon 16 mil cámaras de videovigilancia a las cuáles el ECU 911 no pudo tener acceso.

En ese momento, la intervención fue calificada como un show por parte de la Alcaldía de Guayaquil.