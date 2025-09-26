La cabeza de un hombre fue abandonada afuera del Municipio de La Troncal, en Cañar

La mañana de este viernes 26 de septiembre se registró un macabro hallazgo en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinado-piedrero-profesora-colegio-troncal-HJ7496810 target=_blank>La Troncal</a></b>, provincia de <b>Cañar</b>. La cabeza de un hombre fue abandonada en los exteriores del Municipio, acompañada de dos <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cabeza-humana-unidad-policial-troncal-canar-YD7252100 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cuerpo-decapitado-la-troncal-victima-hallada-dia-anterior-AG9181002 target=_blank></a></b>