La cabeza de un hombre fue abandonada afuera del Municipio de La Troncal, en Cañar

La mañana de este viernes 26 de septiembre se registró un macabro hallazgo en La Troncal, provincia de Cañar. La cabeza de un hombre fue abandonada en los exteriores del Municipio, acompañada de dos carteles con mensajes amenazantes dirigidos a la alcaldesa de la localidad, a funcionarios municipales y a un juez.

El hecho generó conmoción entre los habitantes que transitaban por la zona. Fueron los propios ciudadanos quienes alertaron a la Policía Nacional, que acudió de inmediato al lugar para recoger los restos humanos y levantar los panfletos. La escena quedó bajo resguardo mientras agentes del Laboratorio de Criminalística iniciaban las investigaciones.

Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de La Troncal decidió suspender la jornada laboral. En un comunicado, el Cabildo explicó que la medida responde a la falta de garantías de seguridad para el personal municipal, priorizando su integridad física y emocional frente a la amenaza recibida.

Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que atraviesa La Troncal. No es la primera vez que dejan cuerpos abandonados o partes humanas abandonadas en la vía pública. En abril pasado, el cadáver decapitado de un hombre fue encontrado en el puente de Los Chinos.

Con 4 621 homicidios entre enero y junio, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.