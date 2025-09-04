Un bombero de Portoviejo fue asesinado mientras se trasladaba en motocicleta

Juan Carlos Zambrano Fernández, quien era voluntario en el Cuerpo de Bomberos de Portoviejo, fue asesinado la mañana de este jueves 4 de septiembre.

La muerte violenta ocurrió cerca de las 07:00 de hoy, cuando el hombre se movilizaba en motocicleta por la vía Portoviejo-Santa Ana, en la comunidad La Mocora, parroquia Colón.

Fue interceptado por hombres armados quienes le dispararon más de cinco veces. Zambrano falleció súbitamente, quedando su cuerpo tendido sobre su vehículo.

El Cuerpo de Bomberos de Santa Ana emitió un comunicado de condolencias por este crimen, quienes detallaron que Zambrano también trabajó como bombero voluntario en esa dependencia.

Hasta julio del 2025, Portoviejo registró 201 asesinatos, cuando durante el mismo periodo de 2024 hubo 130 crímenes.