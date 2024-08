El Bloque de Seguridad no ha dado resultados sobre el operativo realizado tras la masacre en Durán

Luego de dos horas de reunión en la Unidad Comunitaria de la Policía de esa localidad, la ministra del Interior Mónica Palencia, acompañada de Willian Villarroel, jefe policial de la Dirección Antidrogas, Vicente Auad, gobernador del Guayas, y Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa, no dieron resultados de las últimas operaciones realizadas .

El gobernador de Guayas, Vicente Auad, descarta que se pueda decir que sea un fracaso la actuación del Bloque de Seguridad por la masacre cometida en Durán del 31 de julio.

Lea también: Un bebé de dos años recibió un balazo durante un ataque de sicarios en el Guasmo, sur de Guayaquil

"En lo más mínimo es un fracaso, porque fue un espacio privado, punto número uno. O sea, no podemos esperar que hay que tener policías dentro de un espacio privado, estar cuidando a las personas antes de que vayan a dormir, o que vean que están haciendo, o que si vas a tomar, en donde vas a parar con tu amigo. Eso es algo que no podemos estar cuidando, no podemos estar de niñeros. Solo estamos para imponer el orden público a través de las fuerzas del orden, de acuerdo a una planificación", expresó.