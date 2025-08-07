Seguridad
Las bandas que extorsionaban a profesores en Guayaquil fueron capturadas

Algunos integrantes de estas redes de extorsión ya estaban en la cárcel por otros casos. 15 delincuentes en total fueron detenidos.

   
    Imagen de personas detenidas por extorsión a colegios.( John Reimberg - X )
15 delincuentes que extorsionaban a docentes de distintas unidades educativas de Guayaquil fueron capturados, comunicó John Reimberg, ministro del Interior.

Las aprehensiones fueron ejecutadas por la Policía Nacional, mediante la Unidad Anti Secuestros y Extorsión (Unase) en 10 allanamientos en Nueva Prosperina, Esteros, Guasmo Sur, Floesta y el Centro de Privación de Libertad Provisional (CDP), ubicado dentro del complejo penitenciario de Guayaquil.

Le puede interesar: El Gobierno califica de falsas a las denuncias de situación de profesores por extorsiones en Guayas

Así trascendió que los integrantes de estas bandas que extorsionaban a colegios ya estaban en la cárcel por otros casos.

Reimberg indicó en su cuenta de X que estos grupos delictivos operaban mediante amenazas, atentados con armas de fuego y explosivos.

Lea también: Un colegio de Guayaquil pide clases virtuales ante amenazas extorsivas

19 celulares, 11 comprobantes bancarios y panfletos extorsivos forman parte de los indicios recabados por la Policía Nacional para la respectiva investigación penal.

En las próximas horas un juez decidirá si los implicados cumplirán prisión preventiva o se defenderán en libertad.

