Una banda delictiva que asalta en buses de Quito está en la mira de la Policía

En el video se observa cómo un grupo de siete personas, entre hombres y mujeres, se hacen pasar como pasajeros y suben a esta unidad de transporte público que cubre la ruta Quitumbe - Aeropuerto, en Quito.

La última persona que ingresa es una mujer, quien inmediatamente saca un cuchillo y amedrenta al oficial del bus. Un hombre se une a ella y amenaza con un arma blanca al conductor. Mientras, el resto de la banda roba las pertenencias de los pasajeros.

Los usuarios que a diario utilizan el transporte público sobre la avenida Simón Bolívar manifiestan que esta clase de eventos se da a toda hora. "En la tarde, por ejemplo, no hay mucha gente y ahí aprovechan para robar", contó una pasajera.

Y es que no solo para ellos resulta ser un viaje peligroso, sino también para los conductores. "Hace unos tres meses me rompieron la cabeza. Incluso me dispararon. A veces piensan que nosotros somos compinches y no es así", expresó un profesional del volante.

Piden que la Policía realice más patrullajes en la avenida Simón Bolívar y así identificar a esta banda delictiva.

Las autoridades por su parte ya conocen de este evento y con las imágenes están realizando las indagaciones a para ubicar a estos delincuentes.

