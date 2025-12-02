Seguridad
02 dic 2025 , 16:50

Audiencia preparatoria de juicio por la fuga de alias Fede no se instaló

La diligencia se declaró fallida ante la ausencia de la fiscal titular del caso. La nueva convocatoria será el miércoles 3 de diciembre de 2025.

   
  • Audiencia preparatoria de juicio por la fuga de alias Fede no se instaló
    La audiencia preparatoria de juicio por la fuga de alias Fede no se instaló. ( API )
Fuente:
Consejo de la Judicatura
user placeholder

Annabell Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

25 personas -entre miembros de la Armada y el SNAI- enfrentan audiencia preparatoria de juicio por la fuga de alias Fede. La diligencia estaba convocada para la mañana del lunes 1 de diciembre de 2025, sin embargo, no se realizó.

De acuerdo al expediente judicial, la fiscal titular del caso no acudió. En su lugar fue otra funcionaria encargada, quien pidió tiempo para revisar el proceso del caso.

Revise más: Alias Fede detalló cómo escapó de la Penitenciaría del Litoral con ayuda militar.

Alias Fede se fugó de la Penitenciaría del Litoral el 20 de junio de 2025 con uniforme militar. Así se reveló en fotografías que forman parte del expediente fiscal.

Luego de conocer de su fuga, la Fiscalía inicialmente formuló cargos contra 19 militares y tres guías penitenciarios. Posteriormente se vinculó a Fede y a otros funcionarios del SNAI en el proceso.

Se espera que la audiencia de preparatoria de juicio se instale el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 09:00 vía telemática.

Lea: Juicio caso Las Malvinas | Militares concluyen con su defensa en la audiencia.

Temas
Crisis Penitenciaria
Penitenciaría del Litoral
Los Águilas
conflicto armado interno
militares detenidos
Fuga alias Fede
alias Fede
Guayaquil
Noticias
Recomendadas