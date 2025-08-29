Seguridad
11:56

Audiencia para vincular a familiares de Fito en caso de lavado de dinero no se instaló

Si Fiscalía logra vincular a más familiares, la institución tendrás más tiempo para las investigaciones.

   
    Exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito.
Fuente:
propia
Redacción
La audiencia para vincular a familiares de alias Fito y tres empresas al caso Blanqueo Fito, donde se investiga el presunto delito de lavado de activos, se declaró fallida la mañana de este viernes 29 de agosto en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La defensa de dos empresas no se presentó y la jueza de la causa no instaló la diligencia. Las nuevas fecha y hora de la audiencia se notificarán oportunamente.

Con este diferimiento, queda poco más de una semana para que se cierre la instrucción fiscal. Si se concretan las vinculaciones, Fiscalía tendrá más tiempo para investigar; caso contrario, las personas y empresas señaladas quedarán fuera de la investigación.

La Fiscalía buscaba procesar a Inda Mariela P.T., esposa de Fito y sus dos hijos mayores: Jair y Michelle.

LEA: Fiscalía solicita fecha para vincular a la familia de Fito en proceso de lavado de activos

Publicación de Fiscalía sobre el caso Blanqueo Fito.
Publicación de Fiscalía sobre el caso Blanqueo Fito. ( Captura )

Dos hermanos de Inda; una hermana de Verónica B., pareja sentimental de Fito; el hermano, alias Javico, y los padres de Fito; y otra personas cuyo vínculo no está establecido.

En el caso Blanqueo Fito ya se encuentran procesados seis familiares de Fito: Yandry Nicomedes M. V. (hermano de Fito); Jorge Alberto P. T. (cuñado); Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental); José Gregorio B. Z., (hermano de Verónica B.), Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (ambos padres de Verónica B.).

La hipótesis de Fiscalía es que entre 2016 y 2023, Inda Mariela P. T. (esposa) y Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental) habrían ingresado al Sistema Financiero Nacional –de forma inusual e injustificada– más de USD 2 millones.

Estos recursos procederían de actividades ilícitas como narcotráfico, microtráfico, autogobernanza carcelaria, secuestros, extorsión, sicariato, robo y control irregular de agencias de tránsito para matriculación de automotores, entre otros delitos

LEA: Los bienes de Fito y su familia en Manta suman casi USD 3 millones

