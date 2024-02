Él y su pareja trabajaban en la distribución de droga para un líder en la cárcel de Cotopaxi, conocido como alias Chino Onda. Los mandaron a reunirse con uno de los sicarios que les habló del asesinato. Era José Montaño, alias El Cura, uno de los sicarios asesinados en la cárcel de El Inca.

"Me comentó que había un camello grande y que me iban a contar (...) indiqué que no porque me enteré de que era una persona de la política, que no estoy de acuerdo".

Según él, alias El Chino y el procesado Carlos Angulo, alias Invisible, estaban detrás de la operación desde Cotopaxi.

"Quería llevarse el mérito de esta muerte El Chino. El 8 se hizo una reunión, mandaron a decir que por temas de monto que iban a entrar más grupos, esto es el grupo de El Invisible".

El Invisible finalmente fue quien contrató a los sicarios colombianos

El testigo también dijo a la fiscal que un día antes del asesinato de Villavicencio discutió con su esposa por negarse a participar. Poco después supo que fue detenida por drogas y luego liberada.

