La Fiscalía hizo la tarde de este miércoles 28 de febrero una aclaración respecto a un extracto de la versión del testigo protegido en el caso del asesinato del periodista y político Fernando Villavicencio.

La noche del martes 27, la fiscal Ana Hidalgo contó, durante la audiencia de preparatoria de juicio contra seis sospechosos, la versión anticipada del testigo protegido, cuya identidad se desconoce.

Este es el extracto:

"(...) se contactó conmigo y me dijo si quería meter unas vueltas (...) indiqué que no, porque me enteré que era una persona de política que no estoy de acuerdo, al rato dos personas más llegaron 2 generales, mi persona y el viejo estábamos conversando y no me decía quién era, se acerca uno de los generales".

