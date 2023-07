El Rifle contó que una persona le golpeó el vidro con una pistola. "Traté de escaparme, choqué con otro carro, me persigue y me apunta a la cabeza con un arma, en ese momento me parecía que me iba a pegar un tiro, así que bajá la ventanilla y le di el celular", contó Dreer a Alfonso Harb, su compañero de panel, en un video que este último subió a Twitter, exigiendo mayor presencia policial.