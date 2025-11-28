Seguridad
28 nov 2025 , 15:36

La descuartizadora de Sauces es llamada a juicio

Andreina L., quien confesó haber asesinado y descuartizado a su madre, está presa desde el 17 de octubre.

   
  • La descuartizadora de Sauces es llamada a juicio
    Andreina L. está detenida desde el 17 de octubre en la Cárcel de Mujeres de Guayaquil.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Andreina L. S., procesada por el asesinato y descuartizamiento de su madre en Guayaquil, fue llamada a juicio este viernes 28 de noviembre, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE). Aún no se ha fijado la fecha ni la hora de la audiencia de juzgamiento; el tribunal deberá anunciarlo en los próximos días.

Ella permanece detenida desde el 17 de octubre en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 2 (Cárcel de Mujeres), luego de que las autoridades hallaron el cuerpo desmembrado de la abogada Martha Cecilia Solís en un departamento de Sauces 9, al norte de Guayaquil. Los restos estaban dentro de un tacho azul y una lavadora. En el lugar, la Policía también encontró siete cuchillos, una sierra y una amoladora que habrían sido utilizadas para desmembrar el cadáver.

El caso conmocionó a la ciudadanía.

Lea también: Abogada fue asesinada, descuartizada y hallada en la casa de su hija en Guayaquil

Tras el descubrimiento de este hecho macabro, salió a la luz otra denuncia: una amiga de la procesada está desaparecida desde enero de 2022 y la última vez que fue vista con vida fue cuando acudió a la casa de Andreina.

El día del allanamiento en el departamento de Sauces 9, los uniformados encontraron una tarjeta bancaria de Jennifer Banguera Cornejo, la amiga desaparecida.

Los padres de Jennifer relataron al programa En Contacto que su hija solía dormir en esa vivienda y que su padre solía llevarla. Sin embargo, el sábado 8 de enero, cuando debía regresar a su hogar, no volvió.

Revise además: Guayaquil: amiga de Andreína L., la mujer procesada por descuartizar a su madre, desapareció en 2022, tras visitar su casa

Temas
Asesinatos
descuartizada Guayaquil
Guayaquil
Noticias
Recomendadas