EE. UU. ofrece USD 5 millones por alias Churrón, subalterno de alias Fito

Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones por información que permita la captura de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias Churrón, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Choneros. Al igual que alias Fito y alias Topo, Bermúdez Cagua enfrenta cargos ante la justicia estadounidense.

La Embajada de EE. UU. en Ecuador oficializó el anuncio este jueves 11 de diciembre. El dinero ofrecido forma parte del Programa de Recompensas contra el Narcotráfico del Departamento de Estado.

El organismo reconoce que Bermúdez ha participado "en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros".

Para aportar información sobre su paradero, los ciudadanos pueden comunicarse vía WhatsApp al 0988 292 235, marcar la línea 181 o escribir a los correos [email protected] o [email protected]

La inclusión de alias Churrón en el proceso judicial estadounidense ocurrió tras la captura y extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien fue el máximo jefe de Los Choneros. En ese mismo expediente también está señalado Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, detenido en septiembre en Tena y actualmente preso en Ecuador, a la espera de que se concrete su extradición a Estados Unidos.

Tanto Los Choneros como Los Lobos son considerados por Estados Unidos como grupos terroristas y han sido objeto de sanciones económicas.

Hasta finales de 2020, Los Choneros mantenían un amplio dominio del crimen organizado en Ecuador, pero el estallido de la guerra entre bandas ha derivado en la peor ola de violencia de la historia reciente del país. Ecuador encabeza hoy los índices de homicidios en América Latina, con proyecciones que apuntan a cerca de 50 muertes violentas por cada 100 000 habitantes en 2025.

En respuesta, desde inicios de 2024 el presidente Daniel Noboa declaró la lucha contra el crimen organizado como un conflicto armado interno, lo que permitió catalogar a estas estructuras como organizaciones terroristas y ordenar medidas como la militarización de las cárceles, antes controladas por estas bandas.