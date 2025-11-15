Seguridad
15 nov 2025 , 14:40

El Oro | Dos adolescentes fueron detenidos por un doble asesinato en Machala

En el sitio, los sospechosos arrojaron una cabeza. La Policía los capturó tras una persecución en la que un tercer sospechoso fue abatido.

   
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
Alias Montana y Calvin fueron capturados por la Policía en Machala, provincia de El Oro. Se los acusa de participar en el asesinato de dos personas la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025.

El ministro del Interior John Reimberg señaló que los sospechosos son adolescentes: tienen 15 y 16 años y pertenecerían al grupo criminal Los Lobos Espejo, otra facción que opera en El Oro.

De acuerdo a información policial, los menores asesinaron a tiros a dos personas en el eje vial de Santa Rosa. En el lugar, antes de huir en una moto, arrojaron una cabeza en la calle.

Una patrulla vio a los sospechosos e inició la persecución contra los sospechosos. En la altura de la Y, de la vía Balosa, uno de ellos disparó contra los agentes.

A la altura de la parroquia El Retiro, los adolescentes dejaron la moto y corrieron hacia un terreno baldío para ingresar a una bananera. Allí los uniformados capturaron a alias Montana.

Luego una vivienda fue allanada donde estaba otro sospechoso, quien nuevamente disparó contra los uniformados. La Policía aplicó el uso legítimo de la fuerza y lo abatió. Posteriormente, se detuvo a alias Calvin.

Temas
Muertes violentas
los lobos
asesinatos El Oro
Doble crimen
disputa de bandas
John Reimberg
El Oro
Machala
Noticias
