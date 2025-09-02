Seguridad
02 sep 2025 , 16:07

Un adolescente recibe sentencia por asesinato de compañero de colegio en Esmeraldas

El joven apuñaló a su compañero tras una riña afuera del colegio.

   
  • Un adolescente recibe sentencia por asesinato de compañero de colegio en Esmeraldas
    Imagen referencial para graficar a un adolescente.( Fiscalía )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un adolescente de 17 años de edad fue sentenciado a seis años de internamiento institucional por el asesinato de su compañero de colegio en Atacames, provincia de Esmeraldas, informó la Fiscalía este martes 2 de septiembre del 2025.

El Ministerio Público relató que el hecho violento ocurrió el 26 de mayo de 2025, cuando ambos se encontraban en el exterior del colegio al que asistían. Momentos antes de ingresar, tuvieron una riña y uno de ellos apuñaló al otro, dejándolo en el sitio.

LEA: Un grupo criminal exigía hasta USD 6 000 a una compañía de transporte escolar en Guayaquil

El joven herido se subió a un mototaxi para llegar hasta el Hospital Juan Carlos Guasti y recibir los primeros auxilios. Pero por la gravedad de las heridas, fue trasladado hacia el Hospital Delfina Torres de Concha. Finalmente, falleció el 11 de junio de 2025.

El juez también ordenó el pago de USD 8 000 por concepto de reparación integral, así como medidas de seguridad y protección a favor de los familiares de la víctima.

LEA: Los atraparon con Fito, pero están libres de acusación: la historia de los supuestos guardianes del capo

Temas
asesinato
colegio
adolescente
compañero
Fiscalía
Esmeraldas
Noticias
Recomendadas