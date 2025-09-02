Un adolescente recibe sentencia por asesinato de compañero de colegio en Esmeraldas

Un <b>adolescente de 17 años de edad</b> fue sentenciado a seis años de <b>internamiento institucional </b>por el asesinato de su compañero de colegio en<b> Atacames</b>, provincia de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/esmeraldas target=_blank>Esmeraldas</a>, informó la Fiscalía este <b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/extorsiones-transporte-escolar-guayaquil-NC10039884 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/fito-historia-guardianes-libres-manabi-IC10035148 target=_blank></a>